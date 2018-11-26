Новый интернет-портал для записи к врачам заработает в Вологодской области с 3 декабря
Скриншот главной страницы сайта vologda.k-vrachu.ru
В Вологодской области с 3 декабря заработает новый интернет-портал для записи к врачам. Как сообщает пресс-служба департамента здравоохранения, он создан для того, чтобы «расширить перечень услуг в электронном виде для пациентов региона, упростить существующие механизмы взаимодействия пациентов и медицинских организаций».
- На первом этапе будет осуществлен перенос сервиса «Запись на прием к врачу» в электронном виде на новую информационную площадку. В дальнейшем на новом портале появятся такие разделы как «Услуга по записи для прохождения профилактических медицинских осмотров, диспансеризации», «Услуга по предоставлению доступа к электронным медицинским документам», «Услуга по приему заявок (запись) на вызов врача на дом», - говорится в сообщении пресс-службы.
Планируется, что получать вышеперечисленные услуги с помощью портала можно будет со второго квартала 2019 года. Власти обещают, что функционал портала будет расширяться и дополняться новыми сервисами для получателей медицинских услуг.
- Департамент здравоохранения просит жителей области с понимаем отнестись к возможным перебоям в работе сервисов в связи с их обновлением. Обращаем особе внимание тех, кто в данный момент находится в листах ожидания на прием к врачу. Сервис листов ожидания будет отключен с момента запуска нового портала до 15 декабря. Существующие листы ожидания будут перенесены на новый портал до конца года, очередность в листах ожидания сохранится, - сообщает департамент.