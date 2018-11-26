В Вологде отреставрировали картину Алексея Саврасова "Зима"

26.11.2018 [Общество]

В вологодском филиале научно-реставрационного центра имени Игоря Грабаря завершилась реставрация картины Алексея Саврасова "Зима" из фондов областной картинной галереи.

В ВОКГ работа была передана в 1954 году из Горьковского (Нижегородского) государственного художественного музея. Картина неоднократно экспонировалась на художественных выставках, которые проводились в Вологде, Ярославле, Костроме, Рыбинске, Иваново. 

- До поступления в Вологодский филиал ВХНРЦ картина уже подвергалась непрофессиональной реставрации. В частности, был удален покровный слой, в некоторых местах вместе с верхними лессировочными слоями, часть утрат грунта с красочным слоем грубо записана. Затем, в процессе бытования произведения, лицевая и тыльная стороны покрылись слоем загрязнений, основа обрела устойчивую деформацию, возникли новые утраты грунта с красочным слоем, - рассказывают в научно-реставрационном центре имени Игоря Грабаря.

Художник-реставратор Юлия Шелкова провела консервационно-реставрационные работы: заделала прорывы основы методом «встык»; укрепила грунт с красочным слоем, устранила деформацию основы. Кроме того, оборот картины очищен от загрязнений, по периметру подведены реставрационные кромки, картина натянута на новый подрамник, утраты авторского грунта восполнены реставрационным грунтом. Были удалены поверхностные загрязнения с живописи, картина покрыта реставрационным лаком.

 

Тэги: реставрация, картина

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