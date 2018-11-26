В Вологде отреставрировали картину Алексея Саврасова "Зима"
В вологодском филиале научно-реставрационного центра имени Игоря Грабаря завершилась реставрация картины Алексея Саврасова "Зима" из фондов областной картинной галереи.
В ВОКГ работа была передана в 1954 году из Горьковского (Нижегородского) государственного художественного музея. Картина неоднократно экспонировалась на художественных выставках, которые проводились в Вологде, Ярославле, Костроме, Рыбинске, Иваново.
- До поступления в Вологодский филиал ВХНРЦ картина уже подвергалась непрофессиональной реставрации. В частности, был удален покровный слой, в некоторых местах вместе с верхними лессировочными слоями, часть утрат грунта с красочным слоем грубо записана. Затем, в процессе бытования произведения, лицевая и тыльная стороны покрылись слоем загрязнений, основа обрела устойчивую деформацию, возникли новые утраты грунта с красочным слоем, - рассказывают в научно-реставрационном центре имени Игоря Грабаря.
Художник-реставратор Юлия Шелкова провела консервационно-реставрацио