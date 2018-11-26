В Череповце из-за замыкания кабеля в многоэтажке пожарные эвакуировали 60 человек

В Череповце спасатели эвакуировали во время пожара 60 человек из многоэтажки: двое из них в больнице. Инцидент произошел в минувшую пятницу, 23 ноября, вечером в одноподъездном жилом многоквартирном кирпичном доме №49 на улице Командарма Белова.

Сообщение о пожаре поступило в 19:29 на пульт "01". В 19:38 на месте происшествия были 11 единиц пожарно-спасательной техники с личным составом в количестве 34 человек и специалист для установления причины возникновения пожара и всех обстоятельств случившегося.

В подъезде было сильное задымление. 60 жильцов покинули помещение самостоятельно, 9 из них вывели при помощи специальных спасательных устройств. Двоих жильцов,69-летнего мужчину и 61-летнюю женщину, с отравлением продуктами горения госпитализировали в БУЗ ВО "Медсанчасть Северсталь".

Площадь пожара составила 60 квадратных метров. Локализировали пожар к 19:45, полностью ликвидировать огонь удалось к 20:15.

- В результате пожара огнём повреждено 60 погонных метров кабеля электропроводки, все электрощитки с 1-го по 9-ый этажи, закопчена электрошахта и закопчён подъезд. Дом обслуживает УК ТСЖ "Альянс-Сити", которая с 24.11.2018 приступила к замене электрощитов и восстановлению электроэнергии в квартирах и в подъезде. Сумма ущерба устанавливается,- сообщили в пресс-службе областного УМЧС.

Причиной пожара стало короткое замыкание электрокабеля в электрошахте на 4 и 7 этажах.