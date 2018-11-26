В Великом Устюге ищут водителя, который снес новый светофор на улице Песчаной

В Великом Устюге утром 25 ноября неизвестный водитель снес недавно установленный на улице Песчаной светофор.

- Этот светофор только установили, он не функционировал еще, кабеля не убрали. Машина ехала, зацепила их, и вот из-за этого светофор упал, - пояснили Newsvo в отделе пропаганды ГИБДД по Великоустюгскому району.

Машину, на которой снесли светофор, по словам правоохранителей, сейчас ищут. Подлежит ли светофор восстановлению, не сообщается.