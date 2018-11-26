Череповчанина, убившего коллегу-строителя на стройке в Белозерском районе, приговорили к 8 годам колонии

26.11.2018 [Происшествия]

В Белозерском районе вынесли приговор череповчанину, который во время ссоры на стройке ударил ножом коллегу: тот скончался. Инцидент произошел 10 ноября прошлого года на строительном объекте в  поселке Нижняя Мондома.

Следствием и судом установлено, что двое строителей из Череповца поссорились на объекте. 32-летний череповчанин схватил нож и ударил им в шею 34-летнего коллеги. Пострадавший стал убегать, а обвиняемый, преследуя его,  схватил плоскорез и ударил им по ноге раненого. В результате чего тот получил перелом надколенника. Происходящее увидели другие работники и остановили обвиняемого. От ранения в шею, через 12 дней после происшествия пострадавший скончался в больнице.

Обвиняемого признали виновным по статье ч.4 ст. 111 УК РФ "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

Как сообщается на сайте регионального управления СКР, длительное судебное следствие по уголовному делу было вызвано проведением стационарной судебно-психиатрической экспертизы подсудимого, а также обеспечением явки в суд иногородних свидетелей.

Обвиняемого приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима. Кроме того, с него взыскано 2 миллиона рублей в пользу сожительницы погибшего. Приговор не вступил в законную силу.

- У нас не запрещены гражданские браки. Они могут не порождать какие -то последствия касательно наследования имущества,  но, если человек говорит о том, что мы несколько лет живем вместе, ведем общее хозяйство, то близкий человек погибшему испытывает моральные страдания от того, что погиб человек. Условно говоря, она гражданская жена. Исходя из показаний, они в 2011 году обвенчались. У пары есть общие дети: сын 2011 и дочь 2016 года рождения,- рассказали в пресс-службе регионального управления СКР.  

 

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