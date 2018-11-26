Череповчанин Артем Кузнецов завоевал золото Кубка мира по конькобежному спорту

II этап Кубка мира по конькобежному спорту прошел с 23 по 25 ноября в японском городе Томакома . Череповчанин Артем Кузнецов стал победителем в дисциплине "командный спринт". Российская четверка Алексей Есин, Артем Кузнецов, Руслан Мурашов и Виктор Муштаков показала результат 1 минута 32,54 секунды, опередив сборную Нидерландов. Тройку лидеров замкнул квартет из Канады.



Ещё одну медаль в копилку череповецких спортсменов принесла Евгения Лаленкова. Она в составе сборной России (Елена Сохрякова, Евгения Лаленкова, Наталья Воронина и Елизавета Козелина) заняла третье место в командной гонке преследования среди женщин. Россиянки уступили 4,32 секунды победительницам, сборной Японии, и 74 сотых секунды сборной Канады.



Следующий этап Кубка мира пройдет в Японии, городе Тамашув-Мазовецки, с 7 по 9 декабря.