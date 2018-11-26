Двое детей-сирот получили жилье в Вологде только после вмешательства прокуратуры

26.11.2018 [Общество]

Из-за волокиты, допущенной приставами, двое сирот долгое время не могли получить жилье в Вологде.

В прокуратуру Вологодской области обратились две сироты с просьбой помочь им получить жилье. Квадратные метры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, положены по закону, когда им исполняется 18 лет.  Прокуратура выяснила, что при наличии вступивших в законную силу судебных решений длительный период времени жилые помещения детям-сиротам не предоставлялись.

“Как показали результаты проверки, со стороны судебных приставов-исполнителей выявлены факты волокиты и бездействия при исполнении вышеуказанных судебных решений, с целью устранения выявленных нарушений закона заместителем прокурора области в адрес руководителя УФССП России по Вологодской области внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении”, - сообщают в прокуратуре Вологодской области.

После вмешательства прокуратуры дети, оставшиеся без родителей, получили жилые помещения по договорам специализированного найма.

Тэги: жилье, дети-сироты

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Экс-замгубернатора Николая Гуслинского приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу
Здание обанкротившегося Вологодского машзавода продали московской фирме за 2,85 млн рублей
Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу
В Великоустюгском районе глава поселения разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей
Водителя КамАЗа, который пьяным сбил насмерть вологжанку на «зебре», осудили условно
В Череповецком районе браконьер в лесу случайно подстрелил другого охотника
Экс-руководителя Регионального центра поддержки предпринимательства подозревают в злоупотреблении полномочиями
В школу - по распаханному полю: жители деревни Чемоданово требуют построить к ним проезжую дорогу
На дороге вблизи поселка Стризнево в Вологодском районе убили 30-летнего мужчину
В Вологде спасли куницу, застрявшую в заборе
19.11.2018 [Обзор Прессы]

"Презентационно-сервисный центр" Вологодской области заказал шикарный банкет для молочного форума

12553
4
16.11.2018 [Экономика]

В 2018 году из бюджета Вологодской области потратили 15 млн рублей на покупку и ремонт автомобилей

4550
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Детский футбольный клуб "Олимп" из Вологодского района завоевал серебро всероссийских соревнований
На реке в Вологде 60-летний мужчина провалился под лед
Новый интернет-портал для записи к врачам заработает в Вологодской области с 3 декабря
В Вологде отреставрировали картину Алексея Саврасова "Зима"
В Череповце из-за замыкания кабеля в многоэтажке пожарные эвакуировали 60 человек
В Великом Устюге ищут водителя, который снес новый светофор на улице Песчаной
Череповчанина, убившего коллегу-строителя на стройке в Белозерском районе, приговорили к 8 годам колонии
 
23.11.2018 [Общество]

Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу

3817
0
26.11.2018 [БлогоVO]

Это настолько удивительно, что даже не верится!

604
0
23.11.2018 [Обзор Прессы]

Большинство кафедр ВоГУ ждут переезды

2159
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика