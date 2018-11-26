Двое детей-сирот получили жилье в Вологде только после вмешательства прокуратуры

Из-за волокиты, допущенной приставами, двое сирот долгое время не могли получить жилье в Вологде.

В прокуратуру Вологодской области обратились две сироты с просьбой помочь им получить жилье. Квадратные метры детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, положены по закону, когда им исполняется 18 лет. Прокуратура выяснила, что при наличии вступивших в законную силу судебных решений длительный период времени жилые помещения детям-сиротам не предоставлялись.



“Как показали результаты проверки, со стороны судебных приставов-исполнителей выявлены факты волокиты и бездействия при исполнении вышеуказанных судебных решений, с целью устранения выявленных нарушений закона заместителем прокурора области в адрес руководителя УФССП России по Вологодской области внесено представление, которое в настоящее время находится на рассмотрении”, - сообщают в прокуратуре Вологодской области.



После вмешательства прокуратуры дети, оставшиеся без родителей, получили жилые помещения по договорам специализированного найма.