Череповец вошел в топ-10 городов России с самым высоким уровнем жизни

Череповец вошел в список городов России с самым высоким уровнем жизни. Об этом со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве пишет «Российская газета».

«В основу оценки легли результаты социологических исследований, проведенных в течение 2018 года в 78 городах страны с населением более 250 тысяч человек. Для оценки качества жизни также использовались данные Росстата», - говорит проректор Финансового университета при правительстве РФ Алексей Зубец.

В исследовании учитывались следующие параметры: качество медицинского обслуживания, состояние дорожного хозяйства, развитие культуры и образования, работа ЖКХ и объем жилищного строительства. А еще работа городских властей, оценка населением удобства города для жизни, миграционные настроения и оценка горожанами своего уровня дохода.

Кроме Череповца, в топ-10 попали Тюмень, Грозный, Москва, Казань, Сочи, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Тула и Сургут.