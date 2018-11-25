На дороге вблизи поселка Стризнево в Вологодском районе убили 30-летнего мужчину

25.11.2018 [Происшествия]

В Вологодском районе рядом с дорогой к поселку Стризнево 22 ноября обнаружили тело 30-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Рядом находился его автомобиль, сообщает региональное управление следственного комитета.

Тело обнаружили коллеги потерпевшего из соседнего поселка Федотово. 

- На место происшествия совместно с полицией выехали опытные следователи и следователи-криминалисты регионального следственного управления СКР, которые тщательно осмотрели и изучили обстановку, изъяли объекты для производства экспертных исследований, - говорится в сообщении СУ СК РФ по Вологодской области.

Возбуждено уголовное дело по статье ч.1 ст. 105 УК РФ (убийство). Всех, кто обладает какой-либо информацией о произошедшем, просят обратиться в следственный отдел по адресу: г. Вологда, Некрасовский пер., д. 1, телефон: (8172) 57-21-55, или в ближайший отдел полиции. 

 

 

Тэги: дорога, убийство

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