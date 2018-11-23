Экс-директора Грязовецкого лесничества приговорили к 4 годам колонии за взятку в 1,5 млн рублей от предпринимателя

23.11.2018 [Происшествия]

В Грязовецком районе вынесли приговор бывшему начальнику районного отделения лесничества. Мужчина обвинялся в получении взятки в особо крупном размере от местного предпринимателя.

Как ранее сообщало СУ СК РФ по Вологодской области, обвиняемый предложил руководителю лесозаготовительной фирмы за деньги поспособствовать в заключении долгосрочного договора аренды лесного участка и пообещал общее покровительство. Размер незаконного вознаграждения чиновник обозначил сам - 50 рублей за 1 кубический метр заготовленной древесины.

В декабре 2009 года обвиняемый абсолютно законно помог лесозаготовителю пройти конкурсные процедуры и арендовать участок в Минькинском участковом лесничестве для заготовки древесины. Кроме того, начальник лесничества всячески содействовал в согласовании в последующем документации по лесопользованию.

- С января 2010 года по апрель 2014 года в соответствии с ранее достигнутой договоренностью, предприниматель осуществил финансирование строительства жилого дома, бани, гаража и дровяника для обвиняемого в Грязовецком районе, на сумму почти 1,5 млн рублей, - сообщало СУ СК РФ по Вологодской области.

Ранее также сообщалось, что после этого обвиняемый незаконно получил «денежные средства в различных суммах, являющиеся частями одной взятки, на общую сумму не менее 4,3 млн рублей». По всей видимости, доказать получение этих денег экс-чиновником на суде не удалось: в приговоре фигурирует только сумма в 1,5 млн рублей.

- С учетом мнения государственного обвинителя, совокупности смягчающих обстоятельств судом виновному лицу (…) назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы со штрафом в размере 1 млн. рублей с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Имущество, полученное в результате совершения преступления (жилой дом, баня, гараж, дровяник), конфисковано в доход государства. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.

Отметим, что несколько лет назад обвиняемый ушел с поста начальника лесничества. О получении им взятки стало известно позднее.

Тэги: взятки

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