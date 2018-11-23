Врио начальника УМВД по Череповцу вместо Валерия Астахова назначили Игоря Егорова

Игоря Егорова назначили новым врио начальника УМВД по Череповцу. Предыдущий "временно исполняющий обязанности" Валерий Астахов вернется к исполнению обязанности начальника Центра кинологической службы УМВД.

"В соответствии с приказом начальника УМВД России по Вологодской области подполковник полиции Астахов Валерий Дмитриевич с 17.10. 2018 года по 19.11.2018 года временно исполнял обязанности начальника УМВД России по г. Череповцу. С 20 ноября текущего года приступил к исполнению непосредственных своих обязанностей начальника Центра кинологической службы УМВД России по Вологодской области. Приказом начальника УМВД России по Вологодской области временное исполнение обязанностей начальника УМВД России по г. Череповцу возложено на заместителя начальника – начальника полиции УМВД России по г. Череповцу подполковника полиции Егорова Игоря Евгеньевича, без освобождения его от исполнения обязанностей по замещаемой должности", - сообщили Newsvo в пресс-службе УМВД.