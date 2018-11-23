В Череповце жильцов пятиэтажки эвакуировали из-за звонка о заложенной бомбе

23.11.2018 [Общество]

В Череповце жильцов пятиэтажки на улице Краснодонцев накануне вечером эвакуировали из-за звонка о бомбе, сообщает пресс-служба городского УМВД. Интересно, что "телефонный террорист" сообщил о взрывном устройстве из Волгограда.

Около 22.00 на пульт 112 «Центра обеспечения региональной безопасности» города Волгограда позвонил неизвестный мужчина и сообщил, что в Череповце в доме №52 на улице Краснодонцев заложена бомба.

На место выехали  сотрудники полиции, жильцов пятиэтажки эвакуировали. Обследование помещений длилась более двух часов, взрывное устройство обнаружено не было.

Полицейские уже установили личность "телефонного террориста". Им оказался 27-летний житель Волгограда.

Его задержали и доставили в отделение полиции для дальнейшего разбирательства.

По данному факту проводится проверк, по ее результатам будет принято процессуальное решение.

 

Тэги: телефонный террорист

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