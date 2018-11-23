В Вологде улицу Предтеченскую перекроют ночью 24 и 25 ноября

В ближайшие выходные, 24 и 25 ноября, улица Предтеченская в Вологде будет перекрыта из-за работ по ремонту ливневой канализации, сообщает пресс-служба городской администрации. Днем, как и ранее, проведение реконструкции не скажется на транспортном потоке.

В ночь на субботу, 24 ноября, проезд ограничат с 00.00 до 6.00. Аналогичный запрет будет действовать и в ночь на 25 ноября. Сначала с помощью техники произведут распил асфальтобетонного покрытия поперек улицы Предтеченской. Для неограниченного проезда транспорта в дневное время отверстие засыплют. К монтажу ливневки коммунальщики приступят в ночь с субботы на воскресенье. Затем «по часовой стрелке» они смонтируют всю систему в пределах перекрестка.

«На ул. Предтеченской мы устанавливаем четыре дождеприемника и 5-6 магистральных колодцев. Вода вначале попадает в дождеприемники, там оседает мусор и грязь, чтобы не забивать магистральные колодцы. Во время обильных осадков и таяния снега на этом участке, благодаря ливневке не будет подтоплений», – отметил директор подрядной организации Александр Дюдин.

Сейчас бригада завершает прокладку отрезка ливневой канализации непосредственно по улице Предтеченской на участке от ул. Козленской до ул. Герцена. Работы идут круглосуточно. Предполагалось, что этот этап работ будет закончен до 14 декабря, но подрядчик значительно сократил сроки. В итоге к концу недели прямая нитка ливневки будет смонтирована, и начнутся работы на перекрестке. Полностью обновление ливнеотвода завершится до конца года.

Заказчиком работ выступает МУП ЖКХ «Вологдагорводоканал», работы идут на средства предприятия.