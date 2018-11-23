«Задоринка», «Капелька» или «Дубок»: в Вологде выбирают название для нового детского сада в Охмыльцево

23.11.2018 [Общество]

Вологжане запустили в соцсети голосование по выбору названия для нового детского сада в микрорайоне Охмыльцево. Сейчас лидирует название «Южный», также многие респонденты поддерживают варианты «Капелька», «Веснушка», «Чудо-остров», «Растишка» и даже «Сокровище нации».

- Как пояснили в управлении образования, оформление новых детских садов как юридических лиц состоится в декабре, к этому времени должны быть подобраны и названия. Вполне возможно, что это будут именно варианты, предложенные жителями, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Современное дошкольное учреждение площадью 6,5 тысячи квадратных метров начали строить в  районе Охмыльцево в сентябре. Он возводится на средства федерального и областного бюджетов, контракт был подписан с ООО «Новотек» из Вологды (директор - Анастасия Веретенникова). Цена контракта –278,48 млн рублей. На данный момент готово более половины фундамента. Там, где конструкция перекрыта плитами, уже началось возведение кирпичной кладки.  Параллельно идут работы по прокладке наружных сетей и дренажа, готовится основание под чашу бассейна размером 3,5 на 6 метров. До конца года подрядчику нужно завершить фундаментные работы и выполнить кирпичную кладку первого этажа.

В ходе земляных работ был обнаружен участок со слабым грунтом, который мешал продолжить строительство фундамента. Для его укрепления на глубину 8 метров вырыли котлован, который засыпали двухметровым слоем щебня и утрамбовали. Такое технологическое решение выбрали в ходе дополнительных геоизысканий, сегодня выполненные работы успешно прошли испытания.

«По объемам за последние полторы недели здесь выполнено столько работ, сколько сделано за предыдущие два месяца. Сейчас перед строителями стоит задача нагнать упущенное время и работать в графике. С учетом набранных темпов, задача, поставленная подрядчику до конца года, реально выполнима. Вскоре подрядчик перейдет на продленную смену, для этого уже закуплены дополнительные прожекторы на стройплощадку», – рассказал начальник Департамента градостроительства Вологды Анатолий Баранов.

Напомним, что сейчас в Вологде строятся еще три детсада на ул. Северной, в Осановском проезде и на ул. Молодежной. Все их, по словам мэра Сергея Воропанова, собираются открыть к 1 сентября 2019 года.

Тэги: Строительство, детские сады

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