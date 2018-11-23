Лучшую альтернативную новогоднюю ель выберут в Вологде

Конкурс «Новогодняя АРТ-ель» стартовал в Вологде. Его участниками могут стать любые организации или творческие группы города.

- Предлагается создать необычную альтернативную зимнюю красавицу, которая может быть выполнена из любого материала и в любой технике, но должна так или иначе отражать род деятельности авторов, - сообщает пресс-служба городской администрации.

Заявки можно подавать в двух номинациях: «Новогодняя АРТ-ель» и «Новогодний АРТ-объект». Работы должны быть не менее 3 метров высотой и предназначены для размещения на улице. Заявку на участие, эскизы или фотографии необходимо отправить до 15 декабря на электронную почту: gorsom35@bk.ru с пометкой «АРТель». Также информацию можно уточнить по телефонам: 76-02-55, 76-07-28.

После рассмотрения заявок оргкомитетом, созданные АРТ-ели до 20 декабря разместят на одном из городских пространств. Жюри оценит художественный замысел, оригинальность композиции, уровень художественного и технического исполнения и выберет победителя.

Отдельно будет определен арт-объект, получивший наибольшую поддержку зрителей. Для этого на официальном сайте «ГОР.СОМ 35» проведут интернет-голосование. Авторы лучших арт-идей получат дипломы мэра Вологды.

Конкурс «Новогодняя АРТ-ель» проводится в Вологде уже второй раз. В 2014 году вологжане установили в Вологодской слободе ели из рельсов, хлебобулочных изделий, валенок, а также металла, досок, бумаги, войлока и пластика.