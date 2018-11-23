Запертая в одиночестве: в Вологде пенсионерке не выдают кресло-коляску для выхода на улицу

Наталья Рюмина

Галина Ивановна мечтает о коляске с электроприводом, чтобы гулять на свежем воздухе. У нее не хватает сил крутить колеса обычной коляски, но коляску с электроприводом пенсионерке не выдают. Человек оказался заперт в своей квартире.

Совсем одна

Галина Слухова живет в Вологде совсем одна. У нее нет ни детей, ни родственников. Так сложилась жизнь, которая поломала женщину и заперла ее в стенах своей квартиры

Галина Слухова передвигается по своей квартире на маленькой мягкой табуреточке, отталкиваясь хрупкими ногами от пола. Первую группу инвалидности она получила совсем недавно и то с помощью посторонних людей. Это позволило ей получить самую простую коляску, которая пока лежит в углу – у женщины нет сил, чтобы крутить колеса. Галина Ивановна мечтает о другом средстве передвижения – коляске с электроприводом. Но проблема почему-то не решается. А, значит, выходить на улицу без помощи посторонних людей она не может.

У нее в доме все приспособлено для жизни с ограниченными возможностями: вся посуда лежит на уровне сидячего человека, в верхних шкафах Галине Ивановне ее просто не достать. Женщина не ходит уже два года. Поначалу она воспринимала эту ситуацию, как должное, сидела дома, а потом ей стало и в прямом, и переносном смысле не хватать воздуха.

«В детстве я пережила полиомелит. Но я ходила, передвигалась. Закончила техникум, работала бухгалтером. Потом была миома, уже во взрослом возрасте, пережила три операции и получила вторую группу инвалидности. Это было в 1994 году. Тогда я перестала работать, ходила на костылях», - рассказывает Галина историю своей болезни.

Потом женщина поскользнулась и сломала ногу. Три раза ей меняли гипс. Врачи говорили, что это будет ее счастье – встать на ноги. Но полноценно встать так и не получилось. Два года назад Галина Ивановна совсем перестала ходить.

«Я сидела, не выходя из квартиры, два года, вот тут на стуле. Я сижу только на стуле. Сижу, значит, и думаю, а почему я все сижу, никуда не иду. Стала обращаться к врачам. Приходил невролог, приходили другие врачи», - рассказывает Галина Слухова.

На столе у нее своя личная аптека. Ведь в таком одиночестве, очень сложно оставаться бодрой и относительно здоровой.

«Невролог сказал, что если я не буду гулять, не будет живого общения, то это все может вылиться в депрессию. Он выписал мне лечение, но организовать прогулки я, конечно, должна себе сама».

Помоги себе сам

Галине Ивановне 62 года, но общается она только в интернете. На окне лежит самоучитель, как работать во всемирной паутине. Женщину некому было научить работать с компьютером , поэтому «технику» она освоила самостоятельно. Но интернет – это, все-таки, не реальная жизнь, не живые люди.

Вологжанка решила попросить помощи у людей. Ее знакомая обратилась к общественному активисту Сергею Городишенину.

«Столько в Вологде волонтеров, а он человек медийный. Он написал в интернете пост, приехал сюда ко мне, сфотографировал меня, отозвались несколько человек, ребят. Благодаря им, я стала попадать на улицу. У меня, кроме них, никого нет», - рассказывает Галина Ивановна.

Сергей Городишенин вместе с волонтерами помогает пенсионерке.

«Мы познакомились с Галиной Ивановной весной этого года. О ее проблемах мне сообщила ее подруга. Первое, что я сделал, связался с ней. Затем позвонил Ершову Олегу, депутату гордумы», - вспоминает Сергей Городишенин о событиях, которые произошли весной этого года. - Тогда оказалось, что у Галины есть проблемы с инвалидностью - ее не переводили со второй группы на первую. Олег Александрович помог, он выезжал к Галине Ивановне. Нам удалось помочь ей с социальным работником, инвалидностью, и отозвались неравнодушные люди, которые составили волонтерский график и теперь гуляют с женщиной. Бабушка очень хорошая, добрая. В силу своих физических особенностей ей, действительно, трудно и невозможно крутить колеса на обычной коляске».

Кроме этого, в доме, где живет Галина Слухова, были проблемы с пандусом. Их тоже помогли решить неравнодушные люди, в частности, член общественной палаты Анна Хрястунова.

«Мне сказали, что коляску можно хорошую приобрести. Мне социальный работник достал уже обычную, но я ее не могу никак крутить. С моими ручонками я как сяду в коляску, так и все. Мне хотя бы на крылечко выходить, чтобы никого не беспокоить, а для этого нужна с электроприводом коляска. Социальный работник носила документы в МСЭ по этому вопросу. Я звонила во МСЭ, спрашивала, возможно ли, пересмотреть вариант с коляской. Хотя бы на воздух выходить», - сетует Галина Ивановна.

Она ничего больше не просит, говорит, что, в целом, живет хорошо. Однако в медико-социальной экспертизе отказывают в получении коляски. Говорят, что женщине она противопоказана.

«В соответствии с ФЗ от 24. 11. 1995 года №181 ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» решение об обеспечении инвалида техническими средствами реабилитации принимается федеральным учреждением медико-социальной экспертизы при наличии медицинских показаний и отсутствии медицинских противопоказаний. Медицинские показания и противопоказания устанавливаются на основе оценки стойких расстройств функций организма, обусловленных заболеваниями, последствиями травм и девектами. Перечень показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации (далее Перечень) в настоящее время утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.12.2017 года №888а « Об утверждении перечня показаний и противопоказаний для обеспечения инвалидов ТСР» . При проведении освидетельстования Г.И. Слуховой с целью формирования ИПРА было установлнео, что имеющиеся у Галины Ивановны нарушения функции верхних конечностей по степени выраженности не соответствуют медицинским показаниям для обеспечения таким техническим средством реабилитации, как кресло-коляская с электроприводом. Кроме того, у Г,И. Слуховой имеются медицинские противопоказания для обеспечения креслом-коляской с электроприводом», - ответила руководитель-главный эксперт по медико-социальной экспертизе ФКУ «ГБ МСЭ по Вологодской области» Минтруда России Татьяна Образцова.

Какие именно у женщины есть противопоказания к коляске с электроприводом, нам не сказали, а сама Галина Ивановна этого тоже почему-то не знает.

«Действительно, существуют такие патологии, при которых людям с ограниченными возможностями запрещено передвигаться на коляске с электроприводом. Это все-таки сложный механизм, практически транспортное средство. Но несогласие в разработке ИПРА можно обжаловать. Этого ещё не сделано. Также можно узнать у социальных служб, можно ли направлять социального работника к Галине Ивановне каждый день, чтобы с ней гуляли», - сказала член общественной палаты Анна Хрястунова.

А пока все эти вопросы будут решаться, Галина Ивановна сможет дышать свежим воздухом только благодаря добрым людям.

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