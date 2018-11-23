В Сямженском районе вора кабеля вычислили с помощью фотоловушки

Фотоловушка, установленная на пилораме в Сямженском районе, помогла вычислить похитителя сетевого кабеля, сообщает пресс-служба областного УМВД.

В дежурную часть отделения полиции по Сямженскому району позвонил местный предприниматель. Мужчина сообщил, что на его пилораме сработала система слежения и оповещения, а с установленной фотоловушки на смартфон пришли фото неизвестного мужчины, который ходит по пилораме с рюкзаком на спине.

- Сотрудники полиции незамедлительно отреагировали на вызов. Подозреваемого оперативники задержали на месте преступления с поличным. В рюкзаке мужчины был обнаружен похищенный сетевой кабель, - говорится в сообщении пресс-службы.

Полицейские установили личность подозреваемого в краже, им оказался 38-летний местным житель. Он сознался в содеянном, пояснив, что незаконно проник на территорию предприятия.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ «Кража». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.