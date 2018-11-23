Череповецкая "Северсталь" проиграла СКА со счетом 1:6

23.11.2018 [Спорт]

Хоккеисты череповецкой "Северстали" накануне крупно проиграли СКА из Санкт-Петербурга в матче Регулярного чемпионата КХЛ.

Биться с двукратными обладателями Кубка Гагарина на равных череповецкой команде удалось только в первом периоде, в котором они нанесли больше бросков по воротам -12 против 8. Однако счёт открыли гости: броском от синей линии Василий Токранов поразил ворота вратаря "Северстали" Алексея Артамкина.

Во втором периоде "армейцы" в течении 7,5 минут ещё четырежды поразили ворота череповчан, доведя счёт до 0:5. После этго тренерский штаб "Северстали" решил заменить вратаря - вместо Алексея Артамкина вышел Сергей Магарилов. Череповчане отыграли одну шайбу - гол на свой счёт записал Александр Щербина.

Окончательный результат матча - 1:6. СКА обыграла "Северсталь" 22-й раз подряд.

24 ноября "Северсталь" сыграет против московского "Динамо". В Череповец приедут Вадим Шипачев и Дмитрий Кагарлицкий, которые сейчас являются лидерами "бело-голубых".

Добавим, что состав череповецкой команды пополнил защитник Илья Хохлов, который уже играл за "желто-черных" в сезонах 2014/15 и 2015/16. Он подписал контракт до конца этого сезона, сообщает пресс-служба клуба. В текущем сезоне Хохлов в составе минского "Динамо" провел 20 матчей, в которых отдал всего одну передачу.

Тэги: хоккей

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