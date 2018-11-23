Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Вологодском районе

В Вологодском районе водитель «Тойоты» спровоцировал ДТП с участием еще трех автомобилей. Инцидент произошел накануне около 17.20 на 18 км автодороги Вологда – Норобово.

По предварительной информации областного УМВД, 30-летняя женщина за рулем «Тойоты» не выдержала безопасную дистанцию и совершила столкновение с автомобилем «Митсубиси» под управлением 25-летней девушки. После этого иномарку виновницы аварии отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом, потом вновь с «Митсубиси», а потом врезалась в ЗИЛ.

В результате ДТП травмы получили водители «Тойоты» и «Митсубиси». Обеим девушкам назначено амбулаторное лечение.