Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Вологодском районе

23.11.2018 [Происшествия]
Четыре автомобиля столкнулись на трассе в Вологодском районе

В Вологодском районе водитель «Тойоты» спровоцировал ДТП с участием еще трех автомобилей. Инцидент произошел накануне около 17.20 на 18 км автодороги Вологда – Норобово.

По предварительной информации областного УМВД, 30-летняя женщина за рулем «Тойоты» не выдержала безопасную дистанцию и совершила столкновение с автомобилем «Митсубиси» под управлением 25-летней девушки. После этого иномарку виновницы аварии отбросило на встречную полосу, где она столкнулась с КамАЗом, потом вновь с «Митсубиси», а потом врезалась в ЗИЛ.

В результате ДТП травмы получили водители «Тойоты» и «Митсубиси». Обеим девушкам назначено амбулаторное лечение.

Тэги: ДТП

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