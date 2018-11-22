Налоговая служба Вологодской области и череповецкая мэрия купили автомобили "Рено"

Из федерального бюджета потратили более 16 млн рублей на автомобили «RENAULT», системные блоки и ремонт крыльца и туалетов для УФНС России по Вологодской области. Машину такой же марки, но другой модификации, заказали для себя чиновники из Череповца.

Четыре автомобиля «RENAULT DUSTER» обошлись налоговому ведомству в 3 893 200 рублей, то есть в 973 300 рублей каждый. Договор с ООО «Рустрейдинг» из Санкт-Петербурга, которое стало единственным участником аукциона, был заключен 2 ноября. Автомобили должны поставить в течение 30 дней с даты подписания контракта. В документах госзакупки указано, что авто должны быть цвета черный металлик, с двигателем с искровым зажиганием, с рабочим объемом цилиндров более 1500 см3.

Еще 9 830 546 рублей налоговая потратит на покупку 277 системных блоков для компьютеров. Аукцион прошел 14 ноября, их поставит ООО «123 Солюшнс» из Москвы.

Ранее, 24 июля, вологодская налоговая заключила контракт на ремонт крыльца в здании на Герцена, 1 и прилегающей территории за 2 165 818 рублей. Работы в течение 55 дней должно было выполнить ООО «Теплогид» из Вологды. С этой же фирмой 6 ноября был заключен контракт на ремонт туалетов в здании налоговой. Стоимость работ довольно низкая - 186 679,10 рублей. Написано, что после ремонтных работ нужно будет убрать 100 тонн строительного мусора мусора.

Все эти госзакупки налогового ведомства профинансированы из федерального бюджета.

Добавим, что ООО «Рустрейдинг», которое поставил автомобили для налоговой, также выиграло контракт на поставку авто для череповецкой мэрии. Машина ободется городскому бюджету в 779 075 рублей. Для обоснования начальной цены контракта, череповецкие чиновники указали автомобиль RENAULT LOGAN, STYLE 1.6 МКП5 113 л.с. Заказчиком выступает МКУ «Центр комплексного обслуживания», авто должны поставить до 10 декабря.

Недавно Newsvo сообщал о покупке автомобилей для областного правительства. Там предпочитают другие марки машин.