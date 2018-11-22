Череповчанин украл у отца ордена и медали, продал их за 500 рублей и купил спиртное

Череповчанин украл ордена и медали родителей отца, продал награды за 500 рублей и купил на эти деньги спиртное. Инцидент произошел в одной из городских квартир в октябре 2017 года.

Судом и следствием было установлено, что вечером подсудимый вместе со своим знакомым распивал спиртное в квартире у своего отца. Во время застолья отец похвастался наградами своих родителей, которые он бережно хранил все эти годы: орден Дружбы народов, медаль «За трудовую доблесть», медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

«В это время у подсудимого возникла мысль похитить орден и медали и продать их, что он и сделал на следующий день. Полученные 500 рублей он потратил на горячительные напитки», - сообщает прокуратура Череповца.

Суд назначил подсудимому наказание в виде исправительных работ. Поскольку ранее мужчина уже был осужден за кражу к трем годам лишения свободы, суд по совокупности преступлений окончательно назначил череповчанину наказание в виде 3 лет 2 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима.

Приговор в настоящее время не вступил в законную силу.