Хоккейный "Алмаз" выиграл один матч у "Русских витязей" из Подмосковья и один проиграл

22.11.2018 [Спорт]

Череповецкий "Алмаз" в очередном туре Молодежной хоккейной лиги проиграл один матч подмосковным "Русским витязям" и один выиграл. 

Первый матч завершился только в серии послематчевых буллитов, итог - 4:5 в пользу "витязей". Во втором матче "молодёжка" Череповца "разгромила" гостей со счётом 7:0. Покер (4 гола) в этом матче оформил Владислав Фёдоров, ещё по голу на свой счёт записали Леонид Климов, Никита Луховской (для него эта шайба стала первой в МХЛ) и Глеб Петров.

После 32-х сыгранных матчей "Алмаз" идет на третьей строчке Западной конференции с 47 очками. И в следующем туре, 27 и 28 ноября, примет ярославский "Локо".
 

Тэги: хоккей

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