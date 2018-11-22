Из бюджета Вологодской области выделили 6 млн рублей на ремонт построенного в 2011 году ФОКа в Нюксенице

22.11.2018 [Общество]

Из бюджета Вологодской области выделили 6 млн рублей на ремонт кровли построенного в 2011 году ФОКа «Газовик» в Нюксенице. Из-за ошибок проектирования весной 2017 года проявились дефекты кровли над частью помещений ФОКа, сообщает пресс-служба губернатора.

В итоге для безопасности посетителей и работников пришлось закрыть бассейн, а также часть административных и тренировочных помещений. Теперь устранять дефекты придется за счет областного бюджета.

Как сообщает пресс-служба губернатора Вологодской области, принято решение полностью заменить поврежденный участок и отремонтировать кровлю над всеми остальными помещениями ФОКа. На эти цели, как сообщает пресс-служба губернатора, из областного бюджета выделено 6 млн. рублей.

«К 1 декабря все работы должны быть завершены. Бассейн пользуется большой популярностью, поэтому необходимо вернуть жителям района возможность пользоваться инфраструктурой ФОКа в полном объеме. Таких многофункциональных спортивных центров в области всего три, и необходимо использовать их с максимальной эффективностью для людей», - прокомментировал губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

Newsvo нашел аукцион по выбору подрядчика на ремонт кровли в «Газовике». Он был проведен 4 октября, начальная цена контракта была 6,1 млн рублей, но выиграло его ООО «Дизайн Строй Проект» (зарегистрировано в Вологде, директор Юрий Моципан), предложив выполнить необходимые работы за 5,493 млн рублей. Правда, какие именно работы - не понятно. В описании объекта закупки говорится, что определить «объем подлежащих выполнению работ по техническому обслуживанию и (или) ремонту техники, оборудования, оказанию услуг связи, общественного питания, переводчика, проведения оценки, перевозки грузов, пассажиров и багажа, юридических, медицинских, образовательных, гостиничных услуг» невозможно. Поэтому предполагается, что работы по реконструкции будут оплачены по факту. Тем не менее, итоговая сумма не может быть больше начальной цены контракта.

Физкультурно-оздоровительный комплекс «Газовик» с бассейном, тренировочным, баскетбольным и теннисным залами был построен в 2011 году на деньги «Газпрома». Стоимость объекта -  215 млн. рублей. Общая площадь здания составляет более 3, 5 тысяч квадратных метров. Одновременно в ФОКе могут заниматься 184 человека, там  регулярно проводятся соревнования муниципального и регионального уровня по нескольким видам спорта, включая плавание, а также тренировки детских команд и оздоровительные занятия для ветеранов.

Тэги: ФОК, спорт

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Интернет-пользователи купили квартиру для пенсионерки из Стризнево, собиравшей в лесу валежник
В Череповецком районе будут судить водителя из Москвы, который изнасиловал попутчицу и бросил на дороге
В квартире убийцы вологжанки Марии Шарыповой обнаружили останки погибшей в 1996 году девушки
Здание обанкротившегося Вологодского машзавода продали московской фирме всего за 2,85 млн рублей
В Вологде проводится проверка по факту смерти футбольного тренера Николая Березина
Жителям Вологды предложили выбрать другое место для новой ледовой арены вместо Ковыринского парка
В 2018 году из бюджета Вологодской области потратили 15 млн рублей на покупку и ремонт автомобилей
Глава компании «Респект», страховавшей дольщиков «Стройиндустрии», подозревается в злоупотреблении полномочиями
Экс-замгубернатора Николая Гуслинского приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу
"Бывшие осужденные – это точно такие же люди": в Вологде открылся центр для освободившихся из колоний
19.11.2018 [Обзор Прессы]

"Презентационно-сервисный центр" Вологодской области заказал шикарный банкет для молочного форума

7685
4
16.11.2018 [Экономика]

В 2018 году из бюджета Вологодской области потратили 15 млн рублей на покупку и ремонт автомобилей

3754
4

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Налоговая служба Вологодской области и череповецкая мэрия купили автомобили "Рено"
Череповчанин украл у отца ордена и медали, продал их за 500 рублей и купил спиртное
Хоккейный "Алмаз" выиграл один матч у "Русских витязей" из Подмосковья и один проиграл
Из бюджета Вологодской области выделили 6 млн рублей на ремонт построенного в 2011 году ФОКа в Нюксенице
В Нюксенице построят новый культурно-досуговый центр
В Череповце задержали мужчину и девушку с 505 таблетками метамфетамина
В Череповецком районе алиментщица спряталась от приставов в шкафу
 
20.11.2018 [Общество]

В школу - по распаханному полю: жители деревни Чемоданово требуют построить к ним проезжую дорогу

2037
0
22.11.2018 [БлогоVO]

Сборная России по футболу

121
0
21.11.2018 [Обзор Прессы]

«Едем по России». Тотьма

593
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика