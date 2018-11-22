В Нюксенице построят новый культурно-досуговый центр

В Нюксенице построят новое здание культурно-досугового центра. Нынешнее в аварийном состоянии и не отвечает современным требованиям, сообщает пресс-служба губернатора.

«Сейчас в Доме культуры очень холодно. Зрительный зал маленький, на 230 человек. На концерты приходится ставить дополнительные скамейки и стулья. Занимается в ДК более четырехсот нюксян от 4 до 82 лет. Мы просто не помещаемся», - рассказала директор Центра культурного развития Нюксенского района Нина Ламова.

По словам губернатора Олега Кувшинникова, областные власти договорились с «Газпром трансгаз Ухта» о выделении 174,6 миллионов рублей на строительство нового современного культурно –досугового центра.

«При этом объем софинансирования со стороны районного бюджета составит всего одну десятую процента. Считаю, что вместе мы должны построить современный объект. Район этого достоин», - убежден глава региона.

Проектом предусмотрено строительство современного двухэтажного здания. Оно разместится на месте существующего районного Центра культурного развития, который будет снесен. В здании будет зрительный зал на 300 мест с большой сценой, кроме того, запланирован видеозал, гримерки и костюмерные, клубные и кружковые помещения, административные кабинеты.

Экстерьер украсят современные фасады с использованием стеклянных панелей и витражей, а на прилегающей территории будет оборудована парковка для автомобилей.

Как добавила глава района Нина Истомина, существенно расширенные площади позволят разместить под одной крышей не только коллективы Центра культурного развития, но и районную библиотеку, детскую музыкальную школу, краеведческий музей и ЗАГС. Подвальные помещения будут использованы для хранения архивных фондов.

«Необходимо также уделить внимание благоустройству территории: замостить и осветить площадь, поставить скамейки, спроектировать уличную сцену. Для этого я готов выделить соответствующее финансирование из областного бюджета», - сказал губернатор.

Главе района до конца января 2019 года поручено разработать проект и получить положительное заключение госэкспертизы, а до 15 июля 2020 совместно с областным Департаментом культуры и туризма обеспечить строительство объекта с привлечением средств компании «Газпром трансгаз Ухта». Напомним, в начале июня между правительством Вологодской области и ПАО «Газпром» был заключен договор пожертвования на проектирование, строительство, реконструкцию и ремонт, в том числе капитальный, объектов социальной инфраструктуры региона.