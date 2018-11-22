В Череповце задержали мужчину и девушку с 505 таблетками метамфетамина

22.11.2018 [Происшествия]

505 таблеток метамфетамина изъяли полицейские у 34-летнего мужчины и 18-летней девушки в Череповце. Молодые люди собирались продавать наркотик на территории города.

Информация о том, что два жителя Череповца причастны к продаже запрещенных веществ, поступила в местный отдел по контролю за оборотом наркотиков. В итоге подозреваемые были задержаны с поличным. Автомобиль, на котором они передвигались, стражи правопорядка остановили неподалеку от железнодорожного вокзала.

- При осмотре транспортного средства оперативники обнаружили на заднем сидении сумку, в которой находился полиэтиленовый пакет с неизвестным веществом в виде таблеток. По результатам проведенного исследования эксперты-криминалисты установили, что изъятое является синтетическим наркотическим средством метамфетамин общей массой 200,258 грамма, в количестве 505 штук, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

В карманах верхней одежды у 34-летнего мужчины была обнаружена пачка сигарет, в которой был сверток с веществом внутри. Экспертиза показала, что это гашиш массой 4,89 грамма.

Задержанных доставили в отдел полиции. Они признались, что крупную партию наркотического средства купили для перепродажи.

Возбуждены уголовные дела по ч. 3 ст. 30 «Покушение на преступление» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств в особо крупном размере». Также в отношении 34-летнего череповчанина возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств».

В настоящее время в отношении злоумышленников судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Тэги: наркотики
Фото областного УМВД

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