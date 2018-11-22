В Череповецком районе алиментщица спряталась от приставов в шкафу

22.11.2018 [Общество]

В Череповецком районе мать, задолжавшая 270 тысяч рублей на содержание своей дочери, спряталась от приставов в шкафу. Инцидент произошел во время рейда УФССП в поселке Малечкино.

Суд обязал жительницу поселка выплачивать деньги на содержание 14-летней дочери, однако женщина от выплат уклоняется. При этом 42-летняя алиментщица ведет асоциальный образ жизни, лишена родительских прав. Опекуном ребенка является мать должницы.

- Дверь в квартиру открыла родственница неплательщицы, пояснив, что никого, кроме нее, дома нет. Не поверив услышанному, судебные приставы все же вошли в квартиру, где увидели две расправленных кровати. При выходе из комнаты сотрудники службы обратили внимание на стоящий за дверью шкаф, довольно внушительных размеров, дверцы которого были слегка приоткрыты. В данном шкафу судебные приставы и обнаружили спрятавшуюся должницу, - сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Женщину достали из шкафа и привезли в отдел судебных приставов по Череповецкому району, где составили протокол по ст. 5.35.1 КоАП РФ (неуплата средств на содержание детей). Мировой судья назначил должнице 10 суток административного ареста.

Тэги: алименты

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