Экс-замгубернатора Николая Гуслинского приговорили к 8 годам колонии строгого режима и штрафу

22.11.2018 [Экономика]

В Вологде продолжают расследовать уголовное дело вокруг ООО «Вологодская ягода». Сегодня вынесли приговор экс-замгубернатору Вологодской области Николаю Гуслинскому, обвиняемому в получении взятки в 17 млн рублей.

- Приговором суда обвиняемому назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима и штрафом в размере 84,7 млн рублей. Подсудимый взят под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Судом и следствием было установлено, что в 2012-2016 годах обвиняемый, используя служебное положение, помогал ООО «Вологодская ягода» в получении заемных денежных средств на реализацию коммерческих проектов. При его содействии фирма получила субсидию в 270,7 млн. рублей на возмещение части затрат на строительство и оборудования.

- За указанные действия обвиняемый  получил взятку, среди которой квартира, гаражный бокс, автомобиль, предметы мебели и другое. Всего не менее 16,9 млн. рублей, что является особо крупным размером, - отмечают следователи.

Как ранее сообщал Newsvo, изначально судом Николаю Гуслинскому была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, однако в декабре 2017 года она была заменена на домашний арест.

Отметим, что доказательств мошенничества со стороны гендиректора "Вологодской ягоды" нет. Подробнее о том, кому "приглянулась" эта фирма и о двух компаниях на Кипре, которые выкупили доли в ООО «Вологодская ягода», Newsvo писал в июле 2018 года.

Тэги: бизнес, коррупция
Сюжет: Вологодская ягода

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