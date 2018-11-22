Куницу, застрявшую в заборе, спасли в Вологде

В Вологде спасли случайно попавшую в город куницу. Сигнал о том, что вдоль берега за мостом 800-летия в заборе застряла куница, поступил в облохотдепартамент накануне.

- Сотрудники Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира выехали на место и освободили животное, - сообщает сайт областного правительства.

Куницу отправили обратно в лес.

Специалисты советуют вологжанам в таких случаях самостоятельно не контактировать с дикими животными, не пытаться подкормить их или отловить. Лучше сразу сообщать о происшествии по телефонам экстренных городских служб или на горячую линию департамента 8 (817-2) 23-00-88.