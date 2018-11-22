В Вологде водитель похитил у подростка смартфон и банковскую карту

В Вологде водитель авто попросил у проходившего мимо подростка телефон, чтобы позвонить, а когда тот дал свой смартфон, уехал.

В полицию обратилась мать пострадавшего. Она рассказала, что, когда подросток возвращался из школы домой, к нему на улице подъехал отечественный автомобиль. Водитель попросил у мальчика мобильный телефон, чтобы позвонить. Когда школьник согласился, мужчина взял смартфон, в чехле которого лежала банковская карта, и сразу же уехал в неизвестном направлении. Полицейские составили ориентировку на злоумышленника, записали приметы его машины, направили информацию всем дежурившим нарядам.

- На следующий день сотрудники патрульно-постовой службы полиции заметили похожий автомобиль и попросили водителя предъявить документы. Гражданин отказался и попытался скрыться. Полицейские оперативно задержали его. Сотрудники ППСП заметили, что внешность мужчины совпадала с приметами подозреваемого, кроме того у него присутствовали явные признаки алкогольного опьянения, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Патрульные вызвали инспекторов ДПС, был составлен административный протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии опьянения), а 20-летнего молодого человека доставили в отдел полиции для выяснения обстоятельств.

Выяснилось, что украденный телефон мужчина успел продать знакомому. Полицейские установили личность покупателя, вернули смартфон и банковскую карту законным владельцам.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 161 УК РФ (Грабеж). Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы сроком до 4 лет.