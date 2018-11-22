Жительницу Вытегры оштрафовали на 30 тысяч рублей за фальсификацию доказательств в суде

Жительницу Вытегры оштрафовали на 30 тысяч рублей за фальсификацию доказательств: желая снять арест со своей машины, она предъявила суду фиктивный договор купли-продажи авто.

В 2016 году районный суд обязал 56-летнюю женщину выплатить деньги кредитору, а чтобы обеспечить исполнение этого решения, наложил арест на ее грузовик.

- Желая избежать изъятие транспортного средства, женщина подписала фиктивный договор купли-продажи и предъявила его в суд по гражданскому делу об отмене ареста на имущество. Суд признал сделку купли-продажи ничтожной и отказал в удовлетворении исковых требований, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

Было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.303 УК РФ (фальсификация доказательств). Суд, рассмотрев представленные следствием материалы, принял решение о прекращении уголовного преследования, а также о назначении виновной судебного штрафа в размере 30 тысяч рублей.