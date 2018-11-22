Восемь чиновников мэрии Череповца наказали за недостоверные сведения о доходах

22.11.2018 [Экономика]

Восемь сотрудников комитета по управлению имуществом мэрии Череповца наказали за предоставление недостоверных сведений о своих доходах за 2017 год.

- Наиболее распространенными нарушениями явились недостоверное (неполное) представление муниципальными служащими сведений об открытых счетах в банках и кредитных организациях, неуказание полученного дохода, а именно пособий по временной нетрудоспособности, - сообщает прокуратура Вологодской области.

Одна из сотрудниц занизила свой доход на 450 тысяч рублей, не указав информацию о реализации государственного сертификата на материнский (семейный) капитал. Другая не предоставила сведения об имеющемся у супруга недвижимом имуществе.

По результатам проверки прокурором города Череповца мэру города внесено представление об устранении нарушений закона. В итоге восемь муниципальных служащих, допустивших нарушения, привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тэги: мэрия Череповца

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