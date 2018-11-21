Потерянную могилу солдата ВОВ из Устюженского района нашли в Ленинградской области

21.11.2018 [Общество]

Могилу уроженца Устюженского района партизана Бориса Окинина нашли в Ленинградской области, сообщает газета "Голос Череповца".

Борис Степанович Окинин родился в 1912 году в деревне Лычно Устюженского района, а в конце августа 1941 года добровольцем ушел в партизанский отряд.

15 декабря 1941 года на лагерь отряда напали фашисты. Советские солдаты начали отходить в глубь леса, а Борис Оникин вызвался остаться, чтобы задержать карателей и дать отряду уйти. Когда боеприпасы закончились, он нажал на гашетку чтобы не попасть в плен. Через несколько дней бойцы отряда вернулись на базу за боеприпасами и продуктами из тайника и обнаружили изувеченное тело Оникина. У него были множественные ножевые раны.

Бойцы отряда похоронили своего товарища на месте гибели - на поляне в лесу. После войны товарищи по отряду и заводу поставили Окинину памятник. Но в 1990-е памятник украли, могила стала безымянной. Потом нашлась еще одна безымянная могила времен Великой Отечественной войны - в какой из двух захоронен партизан из Устюженского района, было непонятно.

Недавно обнаружилось, что на одной из могил восстановили обелиск с фото и именем Бориса Окинина. За свой подвиг он был посмертно награжден медалью «За отвагу».

В октябре 1979 года одна из улиц Северного района Череповца стала называться именем партизана Бориса Окинина.

 

Тэги: могила солдата ВОВ, Борис Окинин
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