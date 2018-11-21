Лже-коммунальщики украли у пенсионерки в Великом Устюге 50 тысяч рублей

В Великом Устюге после проверки счетчиков воды у пенсионерки пропало более 50 тысяч рублей. Оказалось, что мужчина, представившийся работником водоканала, был мошенником. Предположительно, ему помогали, однако сколько именно человек участвовали в краже, не известно.

Инцидент произошел накануне вечером. В 16:55 в полицию обратилась 93-летняя женщина, проживающая на улице Сахарова.

- Она рассказала, что к ней пришел мужчина, представился работником водоканала и сказал, что нужно проверить счетчики воды. Когда они находились в ванной комнате, хозяйка услышала шум в комнате и сказала об этом "работнику Водоконала", который стоял рядом. Однако он заверил, что ей это показалось,- рассказала специалист по взаимодействию со СМИ по Великоустюгскому району Наталья Балуева.

После того, как мужчина ушел, пожилая женщина обнаружила, что у нее пропало более 50 тысяч рублей. Злоумышленники объявлены в розыск.