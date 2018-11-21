В Череповецком районе открылся новый тепличный комплекс «Тоншаловский»

Сегодня в новом тепличном комплексе «Тоншаловский» в Череповецком районе открыли первую очередь теплиц площадью 2,5 га. Руководитель комплекса - предприниматель Николай Хохлов, который выкупил производственные площадки предприятия-банкрота - сельскохозяйственного кооператива «Овощной».

Напомним, что в конце 2016 года в СХПК «Овощной» за долги отключили газ. Во время январских морозов погибли все саженцы, пострадало оборудование. В итоге предприятие было признано банкротом в январе 2017 года. Общая сумма задолженности за газ составляла около 10 миллионов рублей.

По словам замгубернатора Михаила Глазкова, овощами из Вологодской области покрывается около 35-40% потребностей региона.

ООО «ТК «Тоншаловский» планирует осуществить реновацию всего тепличного комплекса, которая будет проводиться в несколько этапов. На первом этапе посажены руккола, салат, укроп, кинза, мелисса, щавель, базилик. В перспективе на предприятии будет производиться 22 тысячи единиц продукции в месяц. В планах– выращивание огурцов и томатов.

В настоящее время здесь трудоустроено 20 человек, в основном - бывшие работники предприятии (СХПК «Овощной») и жители поселка Тоншалово.