В Череповецком районе открылся новый тепличный комплекс «Тоншаловский»
Сегодня в новом тепличном комплексе «Тоншаловский» в Череповецком районе открыли первую очередь теплиц площадью 2,5 га. Руководитель комплекса - предприниматель Николай Хохлов, который выкупил производственные площадки предприятия-банкрота - сельскохозяйственного кооператива «Овощной».
Напомним, что в конце 2016 года в СХПК «Овощной» за долги отключили газ. Во время январских морозов погибли все саженцы, пострадало оборудование. В итоге предприятие было признано банкротом в январе 2017 года. Общая сумма задолженности за газ составляла около 10 миллионов рублей.
По словам замгубернатора Михаила Глазкова, овощами из Вологодской области покрывается около 35-40% потребностей региона.
ООО «ТК «Тоншаловский» планирует осуществить реновацию всего тепличного комплекса, которая будет проводиться в несколько этапов. На первом этапе посажены руккола, салат, укроп, кинза, мелисса, щавель, базилик. В перспективе на предприятии будет производиться 22 тысячи единиц продукции в месяц. В планах– выращивание огурцов и томатов.
В настоящее время здесь трудоустроено 20 человек, в основном - бывшие работники предприятии (СХПК «Овощной») и жители поселка Тоншалово.
«Производство долгое время не модернизировалось, устарели способы ведения хозяйственной деятельности. Предприятие имело значительную задолженность перед газовиками и банками и уже не могло рассчитываться по своим обязательствам. Была объявлена процедура банкротства. К сожалению, на стадии банкротства новые управляющие не смогли решить текущие проблемы, и предприятие остановило производство, - сказал Михаил Глазков. – Появились две проблемы: первая – трудоустройство коллектива, в 2016 году на предприятии работали порядка 160 человек, вторая – Череповецкому району необходимы свои овощи. С приходом нового инвестора эти проблемы начинают решаться. Старый коллектив с увеличением реновации тепличного комплекса начнут поэтапно принимать на работу».