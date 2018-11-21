Новое здание суда в Череповце построит ООО «Вологдастрой»

ООО «Вологдастрой» (директор и учредитель Михаил Захматов) построит новое здание суда в Череповце. Фирма стала единственным участником аукциона и получила госконтракт на 304,7 млн рублей. Старт строительства был объявлен сегодня на стройплощадке на перекрестке улиц Годовикова и Ленинградской. Работы должны завершиться к 2020 году.

В данный момент Череповецкий городской суд размещается в двух административных зданиях, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Это неудобно для посещения заседаний жителями, вызывает определенные проблемы обеспечения безопасности судебных процессов, сообщает пресс-служба областного правительства.

По проекту в новом пятиэтажном здании с цокольным этажом разместятся 30 современных залов судебных заседаний для рассмотрения уголовных и гражданских дел, в том числе с участием присяжных заседателей, а также вспомогательные помещения, включая группу помещений для конвоя. Предусмотрен отдельный вход с лестницей для конвоируемых лиц, ведущая в зал судебных заседаний.

Новое здание суда будет оснащено современными техническими системами и средствами безопасности, в том числе всем необходимым для маломобильных групп населения, сообщает пресс-служба областного правительства.

«Сегодняшнее событие имеет большое значение для всей судебной системы Вологодской области: впервые за последние несколько лет начинается строительство важного объекта – городского суда Череповца, - подчеркнул заместитель губернатора Эдуард Зайнак. - Сегодня городской суд расположен в разных зданиях. Это неудобно и для тех, кто туда обращается, и для сотрудников. Новое здание не только украсит окружающее пространство микрорайона, но, прежде всего, будет символизировать собой авторитет судебной власти. Кроме того, это еще одно подтверждение тому, что Череповец активно развивается, свидетельство того, что у города большое будущее».

Как ранее сообщал Newsvo, разработка проекта здания обошлась в 11 млн рублей. Контракт на осуществление строительного контроля на объекте заключили с ООО «Строй Групп». За свои услуги фирма получит 2,9 млн рублей.