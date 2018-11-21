В Череповце пьяная девушка избила охранника, который не пускал ее в ночной клуб

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали пьяную 24-летнюю девушку, которая устроила скандал в ночном клубе, когда охранник не пустил ее внутрь. Сигнал о срабатывании тревожной кнопки в одном из ночных клубов на улице Ленина поступил в 3.50 утра 20 ноября. Сотрудники вневедомственной охраны выехали на место.

Персонал заведения объяснил прибывшим бойцам, что к ним в ночной клуб пришла девушка, но ее не пустили внутрь из-за того, что она была пьяна.

- На это заявление работника ночного клуба гражданка отреагировала неадекватно, стала выбивать входную стеклянную дверь ногами, наносить побои охраннику, выражаться нецензурной бранью в адрес персонала, - сообщает управление Росгвардии по Вологодской области.

Девушку доставили в отдел полиции, составили на нее протокол по ст. 20.1 КоАП РФ (Мелкое хулиганство). Череповчанке грозит административный штраф в размере от 500 до 1000 рублей или административный арест на срок до пятнадцати суток.