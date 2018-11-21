Дома на улице Ершовской в Вологде обещают газифицировать до 2021 года

Газ в 40 жилых домов в мкр Лукьяново обещали подать к 2021 году, а кольцевую дорогу от Лукьяново через парк Мира в сторону центра отремонтируют в 2019-м. Об этом жителям сказал в понедельник мэр Вологды Сергей Воропанов.

Основной темой встречи стало состояние подъездных путей к социальным объектам, домам, въезды во дворы. В частности, Сергей Воропанов поручил управлению образования включить в план ремонта на 2019 год подход к зданию детского сада № 32. До конца этого года пройдет грейдирование или отсыпка данного участка.

Жители пожаловались на то, что на улице Ершовской и Ершовском переулке, где расположено более 40 жилых домов, но нет пешеходной зоны, ни асфальтированной дороги, ни газа в квартирах. Как пояснил Сергей Воропанов, территория включена в план газификации на 2019-2021 годы, после встречи с представителями компании «Газпром газораспределение» сроки будут конкретизированы.

«С дорогой тоже, действительно, проблема есть. Накануне мы выезжали туда, чтобы осмотреть кольцо от Лукьяново через парк Мира в сторону центра. В ближайшие дни там проведут грейдирование, с началом следующего строительного сезона в 2019 году мы этой дорогой займемся вплотную. Ремонт тротуаров в Лукьяново начался в этом году, в следующем сезоне работа продолжится, – пояснил и. о. начальника Департамента городского хозяйства Вологды Алексей Макаровский.

Жителям также сказали, что здание рядом со школой № 25 приспособят под досуговую деятельность.

«В соседнем здании разместятся филиалы центра «Забота», молодежного центра «ГОР.СОМ 35», центров допобразования. Сейчас мы составляем проектно-сметную документацию на ремонт здания, чтобы предусмотреть финансирование. В ближайшей перспективе здесь будут созданы все условия для полноценного отдыха, творчества и спорта, планы на ближайший трехлетний период мы обозначили», – подвел итог мэр Вологды Сергей Воропанов.