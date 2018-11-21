В Соколе прокуратура обязала чиновников снести два расселенных дома

21.11.2018 [Общество]

В Соколе прокуратура через суд обязала городскую администрацию снести два расселенных дома. Речь идет о домах № 31 и № 35 по улице Беднякова. Их признали аварийными в 2010 и 2011 годах.

- В настоящее время в указанных жилых домах никто не проживает, они отключены от тепло- и электроснабжения, однако снос их до настоящего времени не осуществлен. При этом администрацией Сокола никаких мер по недопущению доступа посторонних лиц в многоквартирные дома не предпринимается, что создает угрозу для жизни и здоровья окружающих лиц, - сообщает прокуратура Вологодской области.

В итоге прокуратура направила в суд иск к администрации Сокола с требованием обязать властей снести аварийные дома № 31 и № 35. Иск был удовлетворен, властей обязали произвести снос до 29 марта 2019 года. Решение суда в силу не вступило.

Тэги: снос домов, расселенные дома

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