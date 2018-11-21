Дефицит бюджета Вологодской области в 2019 году составит 1,29 млрд рублей

21.11.2018 [Экономика]

Публичные слушания, посвященные проекту бюджета Вологодской области на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов, прошли сегодня в региональном законодательном собрании. Если в 2017 и 2018 гг. бюджеты принимались с профицитом (2017 - 4 млрд рублей, 2018 - 800 млн рублей), то на 2019 год он принят с дефицитом.

Сокращение госдолга

Основные параметры главного финансового документа региона озвучила начальник департамента финансов Вологодской области Валентина Артамонова. Так, налоговые и неналоговые доходы области в 2019 году планируются на уровне 55,3 млрд рублей, расходы – 67,24 млрд рублей, объем безвозмездных поступлений – 10,6 млрд рублей (в будущем эта цифра увеличится, после принятия федерального бюджета и окончательного утверждения субсидий регионам).

«Бюджет на 2019 год сформирован с дефицитом 1,29 млрд, на 2020 и 2021 годы бюджет профицитный. Источниками [погашения] дефицита являются остатки средств на 1 января 2019 года, поэтому полностью бюджет сбалансирован», - сказала Валентина Артамонова.

Это означает, что дефицит бюджета планируют полностью перекрыть остатками средств в бюджете на начало 2019 года, в связи с ожидаемым дополнительным поступлением налоговых и неналоговых доходов в 2018 году.

- Объем государственного долга Вологодской области на 1 января 2019 года ожидается в размере 20,7 млрд рублей. По итогам 2019 года он будет снижен до 18,8 млрд рублей, - рассказал председатель законодательного собрания Вологодской области Андрей Луценко.

Как отмечают в пресс-службе правительства, на социальную сферу будет направлено 43,43 млрд рублей, или 64,5% от общего объема доходов.

В целом расходы областного бюджета в 2019 году по сравнению с 2018 годом увеличатся на 1,4 млрд рублей. Увеличиваются расходы на реализацию программ по развитию образования (на 901, 5 млн рублей, или на 6,9%), здравоохранения (на 222, 5 млн рублей, или на 2%), социальную поддержка граждан (на 182,5 млн рублей или 1,5%), развитие физкультуры и спорта (на 672,4 млн рублей, или в 2,3 раза). На сохранение и развитие культурного потенциала, туристического кластера и архивного дела выделят на 147 млн больше, чем в прошлом году.

Уменьшение поддержки сельского хоязйства

Однако есть сферы, финансирование которых в 2019 году сократилось. Так, например, депутат ЗСО Владимир Буланов обратил внимание начальника департамента финансов на то, что в новом бюджете существенно уменьшился объем средств, направляемых на поддержку аграриев.

- Финансирование государственной программы развития агропромышленного комплекса на 2019 год сокращено на 165 млн рублей. Это самое большое сокращение по программам, которое заложено на будущий год. Даже на молоко в 2019 году заложили на треть суммы субсидии меньше, чем в этом году. И это при общем росте доходов областного бюджета и при растущих затратах предприятий агропромышленного комплекса. В то же время федеральный бюджет в следующем году увеличивает поддержку сельского хозяйства почти на 30%. Закладывая меньшую сумму, при условиях софинансирования, мы теряем возможность взять и эти дополнительные деньги из федерального бюджета. Почему это происходит?

- Программа развития агропромышленного комплекса внимательно и детально рассмотрена в рамках комиссии по эффективности бюджетных расходов и на совете при губернаторе. Объемы определены исходя из заявленных потребностей на 2019 год – 2,3 млрд рублей. Но мы продолжаем работать с федеральным бюджетом, и, если понадобится дополнительное софинансирование, то к этому вопросу можно будет вернуться при исполнении бюджета, - ответила Валентина Артамонова.

- Я не разделяю ваш оптимизм, - сказал депутат.

Замечания от КСП

На публичных слушаниях также выступала председатель Контрольно-счетной палаты Вологодской области Ирина Карнакова: ведомство провело экспертизу проекта закона о бюджете. В целом, КСП посчитала, что бюджет спланирован обоснованно, но есть некоторые замечания к документу.

- В трехлетнем бюджете Вологды остается ряд аспектов, требующих рассмотрения и дополнительных бюджетных ассигнований. Это недостаточность финансовых ресурсов на предоставление жилых помещений детям-сиротам, в сфере здравоохранения остаются вопросы обеспечения питанием и необходимыми лекарствами детей, беременных женщин и матерей. Несмотря на имеющиеся проблемы с распространением борщевика Сосновского, а также с модернизацией систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований области, средства на указанные цели в законопроекте не предусмотрены, - отметила в своем выступлении Ирина Карнакова.

Бюджет Вологодской области на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов рассмотрят в первом чтении в региональном парламенте через неделю, 28 ноября.

Тэги: бюджет, сельское хозяйство

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