Мужчину, который убил жителя Вологды в 2003 году, нашли в колонии

В Вологде спустя 15 лет удалось установить личность обвиняемого в смерти 49-летнего вологжанина, который умер от смертельных ранений в 2003 году. Тогда найти виновного не удалось, предварительное следствие по уголовному делу было приостановлено.

А в этом году обвиняемого нашли с помощью современных методов исследований, сообщает региональное следственное управление. Оказалось, что с лета 2018 года он находится в колонии за другие преступления.

- Применив современные технические средства криминалистики, следователи и следователи-криминалисты СК России по Вологодской области выявили следы биологического происхождения на одном из вещественных доказательств, изъятых с места происшествия 15 лет назад. Производство по уголовному делу было возобновлено. Уникальная судебная генотипоскопическая экспертиза определила наличие в данных следах генотипа жителя Архангельской области, - сообщает региональное следственное управление.

34-летнему мужчине предъявили обвинение по ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, обвиняемый, которому на тот момент было 18 лет, будучи безработным, приехал в Вологду. Днем 15 июля 2003 года на дачном участке в районе Доронино у него произошел конфликт со встреченным хозяином дачи. В ходе завязавшейся драки молодой человек отнял у вологжанина нож и нанес им несколько ударов, причинив раны правого предплечья и кисти, от которых потерпевший скончался спустя некоторое время.

Скрывшись с места происшествия, обвиняемый покинул Вологодскую область. В дальнейшем он неоднократно привлекался к уголовной ответственности за кражи, а в июле 2018 года был осужден к лишению свободы.

Уголовное дело направлено в суд.