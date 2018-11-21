Денис Кузин из Шексны стал чемпионом России по пауэрлифтингу

21.11.2018 [Спорт]

Мастер спорта из Шексны Денис Кузин из спортклуба "Самсон" стал победителем Чемпионата России по пауэрлифтингу в классическом жиме, который проходил с 13 по 17 ноября в Суздали.

Около 200 спортсменов из 39 регионов России боролись за право войти в сборную страны для участия в международных соревнованиях. Денис стал первым в весовой категории до 120 кг, выжав в сумме 217,5 кг - вес, который практически вдвое превышает его собственный.

Добавим, что в абсолютном зачете Денис Кузин занял 6 место.

Тэги: пауэрлифтинг
Фото: vk.com/sportclub_samson_sheksna

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