В Кадуйском районе работники дорожной службы спасли людей из машины, опрокинувшейся в воду

В Кадуйском районе работники дорожной службы спасли семью, которая на машине опрокинулась в кювет с водой. Инцидент произошел днем в минувшую субботу, 17 ноября, на трассе Кадуй - Малыгино.

Автогрейдерист и водитель дорожной машины чистили дорогу от снега на 17-м км дороги, когда увидели в кювете, наполненном водой, перевернувшийся на крышу автомобиль марки "ВАЗ -2109". Работники дорожной службы бросились к машине и увидели, что в салоне находятся мужчина и маленькая девочка. Выбраться самостоятельно они не могли - салон машины наполнялся водой.