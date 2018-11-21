В Кадуйском районе работники дорожной службы спасли людей из машины, опрокинувшейся в воду
В Кадуйском районе работники дорожной службы спасли семью, которая на машине опрокинулась в кювет с водой. Инцидент произошел днем в минувшую субботу, 17 ноября, на трассе Кадуй - Малыгино.
Автогрейдерист и водитель дорожной машины чистили дорогу от снега на 17-м км дороги, когда увидели в кювете, наполненном водой, перевернувшийся на крышу автомобиль марки "ВАЗ -2109". Работники дорожной службы бросились к машине и увидели, что в салоне находятся мужчина и маленькая девочка. Выбраться самостоятельно они не могли - салон машины наполнялся водой.
- Андрей Храбров, благодаря хорошей физической силе, отжимал двери. Олег Сидоров нырял в воду и вытаскивал людей из машины. Когда удалось вытащить всю семью, спасители вывели их на проезжую часть, остановили попутную машину и отправили в деревню Никольское, куда они и ехали из Череповца», - рассказали пресс-службе правительства области в кадуйском АО «Дирекция по строительству и содержанию автомобильных дорог».