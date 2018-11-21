Четыре человека получили травмы по вине водителя «Форда» в Вологде

Три человека получили травмы в столкновении «Форда» и ВАЗа на улице Самойло в Вологде. ДТП произошло накануне в 16.25 возле дома №89.

По данным областного управления ГИБДД, 44-летняя женщина за рулем автомобиля «Форд» не предоставила преимущество в движении ВАЗ – 21130, произошло столкновение. В результате аварии 23-летняя пассажирка отечественного авто была доставлена в больницу с травмами. 25-летний водитель ВАЗа и его 24-летняя пассажирка лечатся амбулаторно.

Травмы также получил 6-летний мальчик, ехавший в «Форде», ему также назначено амбулаторное лечение.