В Великоустюгском районе глава поселения разрешил незаконно вырубить лес на 35,7 млн рублей

В Великоустюгском районе глава сельского поселения разрешил предпринимателю незаконно вырубить сосну на участке, принадлежащем государству.

- По версии следствия, в мае 2016 году глава сельского поселения Самотовинское Великоустюгского района заключил с индивидуальным предпринимателем соглашение, по которому тот осуществил рубку сосны на лесном участке, относящемся не к землям поселения, а входящим в собственность Российской Федерации. Несмотря на то, что данное право собственности было подтверждено решением Вологодского областного суда от 13.09.2016, глава поселения не пресек порубку леса, - сообщает СУ СК РФ по Вологодской области.

В результате незаконной рубки государству причинен особо крупный ущерб в размере 35,7 млн рублей. Фамилия предпринимателя не называется.

Как выяснил Newsvo, в мае 2016 года пост главы сельского поселения Самотовинское занимал Сергей Жирохов (избран в 2013 году, самовыдвиженец). В сентябре 2017 года он вновь был избран на эту должность как кандидат от «Единой России».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений). Изъята необходимая документация, допрашиваются свидетели, проведены обыски по месту жительства и работы подозреваемого.

В отношении главы поселения избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. Расследование уголовного дела продолжается.