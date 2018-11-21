Найденное на берегу Онежского озера поморское судно XVII века установят на набережной Вытегры

В Вытегорском районе планируют восстановить старинное поморское судно, фрагменты которого нашли на берегу Онежского озера. После шторма в августе этого года обломки затонувшей триста лет назад лодки обнаружили неподалеку от устья реки Вытегры, в начале ноября их при помощи спасателей доставили на территорию райцентра.

«В данный момент судно перевезли на территорию Вытегры. Находка требует очистки от песка и мелкого камня, дальнейшей консервации и реставрации. Весной будет решаться вопрос, куда ее установят», - рассказала Newsvo ведущий научный сотрудник Вытегорского объединенного музея Елена Савичева.

По словам специалистов, находка уникальна, поскольку лодка, скорее всего, является судном допетровского периода, изготовлена традиционным способом.

«Судя по тому, как построено его дно, какова обшива его бортов, «коца», или «ледяная шуба», как ее называют, мы сделали вывод, что это поморский коч. Такого рода суда строили на берегах Онежского озера в XVI-XVII веках», - отмечает Елена Савичева.

Поморские кочи ходили под парусом или на веслах. Благодаря прочности корпуса, такие судна выдерживали удары льда. Их борта шили при помощи сосновых досок, которые крепились корнем ели или сосны. Своеобразное строение днища позволяло преодолевать небольшие ледяные волоки. Длина такого судна составляла 20-25 метров, грузоподъемность 20-30 тонн. За одни сутки, при благоприятных условиях, коч мог преодолеть 150-200 километров.

В 1714 году, по указу Петра I, традиционное судостроение в России было запрещено и позднее строительство велось по европейским технологиям. Был определен срок, разрешающий в течение двух лет использовать традиционные суда для судоходства, после чего они подлежали уничтожению.

Место, где будет установлен коч после проведения необходимых восстановительных работ, администрации Вытегорского района еще предстоит определить. Скорее всего, судно будет установлено на набережной Вытегры после ее реконструкции.