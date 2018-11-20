Здание обанкротившегося Вологодского машзавода продали московской фирме всего за 2,85 млн рублей

В Вологде продолжают распродавать имущество обанкротившегося в 2015 году Вологодского машиностроительного завода. Так, здание заводоуправления на улице Клубова, 5 продали с торгов вместе с участком всего за 2,85 млн рублей, сообщается в едином реестре банкротов.

За эти деньги победитель - ООО «Научно-производственное объединение Машиностроения «СВАРОГ» из Москвы - получил четырехэтажную постройку общей площадью 3 258 кв. метров и земельный участок под ней площадью 1168 кв. метров. Договор купли-продажи был подписан 11 октября 2018 года.

Как выяснил Newsvo, кадастровая стоимость здания - 55 287 523 рублей, а участка - 1 321 989 рублей.

Здание вместе с правом собственности на земельный участок начали продавать в 2016 году. Начальная цена тогда была 46 539 500 рублей.

ООО «НПО Машиностроения «СВАРОГ» было создано в 2015 году в Москве, генеральный директор и один из учредителей – Сергей Марченко. На сайте компании сообщается, что она работает на рынке комплексных поставок специализированного оборудования и материалов в нефтегазовой отрасли. Ежегодный объем поставок превышает 1 млрд. рублей.

Подробности о ситуации на заводе в последние годы читайте в нашем сюжете "Разорение ВМЗ"