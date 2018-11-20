Учредитель «Устьелеса» Любовь Ганина требует 1,4 млн рублей у второго учредителя Владимира Сверчкова

20.11.2018 [Экономика]

В Соколе продолжаются экономические "войны" вокруг предприятия «Устьелес». Любовь Ганина, один из учредителей предприятия (51%), требует взыскать с гендиректора фирмы и второго учредителя, Владимира Сверчкова, 1,4 млн рублей. А в ночь на 15 ноября, по данным Newsvo, бизнесмен Сергей Попов, племянник Любови Ганиной, обратился в больницу с травмами.

Любовь Ганина направила свой в арбитражный суд Вологодской области. В качестве третьих лиц к разбирательству привлечены ООО «Устьелес», а также Щукин Андрей Николаевич.

15 ноября представитель Ганиной заявил в суд ходатайство о фальсификации договора купли-продажи № 251 от 22.11.2017 на сумму 1 426 000 руб. 00 коп., кассовой книги ООО «Устьелес», приходных кассовых ордеров № 202 от 26.10.18 на сумму 587 000 руб., № 198 от 09.10.2018 на сумму 265 800 руб., № 186 от 11.09.2018 на сумму 215 000 руб., № 155 от 24.08.2018 на сумму 358 200 руб., квитанций  к вышеуказанным кассовым ордерам.

Сам Владимир Сверчков находится в недоумении от иска. Доказать убытки в суде женщине пока не удалось, заседания продолжаются. Напомним, ранее Владимира Сверчкова незаконно лишили должности гендиректора предприятия, восстановиться на этом посту ему удалось через суд. Происходящее он назвал рейдрским захватом.

Как стало известно Newsvo из собственных источников, в Соколе в ночь на 15 ноября бизнесмен Сергей Попов, племянник Любови Ганиной, обратился в больницу с травмами.

В пресс-службе областного УМВД Newsvo сообщили, что той ночью к ним поступило сообщение от медиков: на станцию скорой помощи пришел мужчина с травмой головы и ушибом грудной клетки сзади. Врачам пациент сказал, что травмы он якобы получил на улице.

- По данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства получения травм. 15 ноября к нему выезжала оперативно-следственная группа, но он отказался давать какие-либо пояснения, - сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

Тэги: бизнес
Сюжет: Кто наломал дров в «УстьеЛесе»?

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