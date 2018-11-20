Экс-руководителя Регионального центра поддержки предпринимательства подозревают в злоупотреблении полномочиями

20.11.2018 [Общество]

Экс-руководителя Регионального центра поддержки предпринимательства подозревают в злоупотреблении полномочиями. Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренным ч.1 статьи 201 УК РФ, сообщили Newsvo в пресс-службе областного УМВД.

По нашим данным, речь идет о Татьяне Критской, которая возглавляла центр с октября 2015 по сентябрь 2018 года.

Как ранее сообщал Newsvo, 29 июня на сайте Контрольно-счетной палаты появилась информация о проверке «Регионального центра поддержки предпринимательства». Ведомство обнаружило в работе центра множественные нарушения. Поддерживая бизнес, РЦПП "потерял" около 25 миллионов рублей бюджетных средств. Эти деньги были потрачены на семинары, о которых никто не слышал, и на испытания, о которых никто не знал.

Так, например, в 2016 году центром был запланирован семинар по подбору быков-производителей. Цена мероприятия – 110 тысяч рублей.  Исполнителем выступила АО «Корпорация развития Вологодской области».  Место проведения -  ООО «Покровское», деревня Скородумка. Ожидалось участие 10 представителей молочного кластера, в том числе главы КФХ Кругляк Е.И. и ООО «Покровское». Оба сельхозпредприятия заявили КСП, что не участвовали в семинаре, более того, что в ООО «Покровское» вообще не проводилось никаких мероприятий.

В мае 2016 года РЦПП подписал соглашение с финской компанией «Дженерал Финланд». Финская компания должна была провести испытания эффективных технологий содержания крупного рогатого скота (КРС) за счет субсидии РЦПП. Заявки на испытания направили два хозяйства – КФХ Кругляк Е.И. (Бабаевский район) и СХПК «ПКЗ «Вологодский» (Вологодский район). Партнером РЦПП со стороны «Дженерал Финланд» стало ООО «Меконет».  22 декабря 2016 года РЦПП принял услуги от «Меконета» на сумму 1 399 900 рублей и оплатил их. А потом выяснилось, что фотоотчеты испытаний на двух совершенно разных предприятиях почему-то оказались одинаковыми. Не хватало также некоторых документов. При этом глава КФХ Елена Кругляк не признала своей подписи на документах, которые в РЦПП предоставили в рамках проверки, чтобы доказать, что услуга оказана. В ходе служебного расследования свои печати и подписи на отчетах также не признало ООО «Меконет».

Об этих и других нарушениях Newsvo подробно писал 2 августа. Отметим, что вскоре после выхода статьи Татьяна Крицкая оставила свой пост.

Тэги: предприниматели, бизнес, злоупотребление полномочиями

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