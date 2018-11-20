В Вологодской области студенты-победители чемпионата «Молодые профессионалы» будут получать 15 тысяч рублей

В Вологде открылся IV региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Состязание проводится для студентов колледжей и техникумов в возрасте от 16 до 22 лет, обучающихся по востребованным профессиям и специальностям.

«В этом году у нас возросло количество участников – более 150 человек. Четыре года назад, когда мы только открывали этот чемпионат, было 50 человек. Вологодская область очень активно участвует в движении «Молодые профессионалы» - это уже больше, чем соревнование, это и профориентационная работа, и знакомство с производственными площадками, и увеличение количества новых компетенций. Отрадно, что сегодня в состязании принимают участие все районы Вологодской области. Более 200 экспертов из разных регионов будут оценивать работы конкурсантов. Также в этом году к нам присоединились команды из соседних регионов – Архангельской и Новгородской областей», - отметил замгубернатора Олег Васильев.

С этого года введено денежное поощрение для победителей и призеров национального чемпионата, а также для наставника, подготовившего победителя или призера. Согласно постановлению областного правительства, победитель и его наставник получит по 15 тысяч рублей, призер и его наставник – 10 тысяч рублей.

В рамках церемонии открытия Олег Васильев вручил первые сертификаты на денежное поощрение призеру VI Национального чемпионата «Молодые профессионалы» в компетенции «Информационные кабельные сети», студенту Вологодского колледжа связи и информационных технологий Александру Ильченко, занявшему третье место на Всероссийских соревнованиях в этом году, а также его наставнику Александру Адашеву, руководителю центра по информатизации и дистанционному образованию.

Соревнования пройдут с 20 по 22 ноября на восьми площадках колледжей и техникумов Вологды, Грязовца и Череповца по 24 компетенциям: «Сантехника и отопление», «Электромонтаж», «Кирпичная кладка», «Сухое строительство и штукатурные работы», «Информационные кабельные сети», «Инженерный дизайн CAD (САПР)», «Программные решения для бизнеса», «Сетевое и системное администрирование», «Технологии моды», «Графический дизайн», «Художественная роспись по дереву», «Сварочные технологии», «Электроника», «Лабораторный химический анализ», Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Дошкольное воспитание», «Туризм», Предпринимательство», «Преподавание в младших классах», «Ветеринария», «Медицинский и социальный уход», «Администрирование отеля», «Эксплуатация сельскохозяйственных машин».

Кроме того, в программу для участников включены круглые столы, обучающие семинары, заседания студенческого актива, встречи с работодателями.

Также будут организованы 43 профориентационных мероприятия для школьников, включающие квесты, мастер-классы, экскурсии, профессиональные пробы.

Запланирована презентация тренировочного полигона по компетенции «Парикмахерское искусство» - специализированного центра компетенций в области «Искусство, дизайн и сфера услуг» на базе Вологодского колледжа технологии и дизайна, а также презентация учебной мастерской малярных и декоративно-художественных работ на базе Вологодского строительного колледжа.

Имена победителей и призеров состязания объявят на торжественной церемонии закрытия регионального чемпионата в Вологодском драматическом театре - 23 ноября 2018 года в 14 часов.