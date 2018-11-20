В школу - по распаханному полю: жители деревни Чемоданово требуют построить к ним проезжую дорогу

Любовь Южакова

Жители деревни Чемоданово в Вологодском районе требуют построить к ним дорогу от поселка Фетинино. Последние три года проехать к населенному пункту на машине стало невозможно - один подъезд к деревне перепахивает колхоз, а второй в непроезжем состоянии. В районной администрации говорят, что повлиять на колхоз никак не могут, а на строительство новой дороги нет денег. Тем временем дети ходят в школу по грязному распаханному полю.

По словам жителя деревни Алексея Смирнова, с 1966 года дорога к Чемоданово проходила через деревню Яковлевское, по полю.

- Дорога проходила через деревню Яковлевское, что подтверждается выпиской из Росреестра, но последние три года нам перепахивают дорогу трактора колхоза «Красная Звезда». Каким-то путем, скорее всего, незаконным, они отмежевали поле вместе с дорогой, и теперь говорят, чтобы мы ходили через деревню Измайлово, и тогда дорога получается на 800 метров длиннее. И той дороги, которую они предлагают, вообще на карте нет, - рассказывает мужчина.

Выписка из Росреестра, которая подтверждает, что между Чемоданово и Яковлевским должна быть дорога.

Однако и та дорога, по которой предлагают добираться до деревни, тоже находится в плохом состоянии – нет оканавливания, нет как такового дорожного полотна, просто накат. Сейчас в Чемоданово живут две семьи, это десять человек, четверо из которых дети, двое из них школьники. Учатся они в Фетинино (за Яковлевским) - чтобы дойти до школы, им приходится преодолевать глубокую грязную колею по полю.

По словам Алексея Смирнова, им предлагали участок в Фетинино, но у семьи нет денег, чтобы строиться в другом месте. Сейчас к деревне не сможет подъехать «скорая» - уже были случаи, когда людям срочно требовалась помощь медиков, и их пришлось доставлять к большой дороге на руках.

Скриншот с Яндекс-карт.

В администрации Семенковского сельского поселения, к которому относится деревня Чемоданово, Newsvo рассказали, что обслуживание дороги на Чемоданово у них, в основном, заключалось в том, чтобы чистить ее зимой и грейдировать.

- Спор идет по дороге Яковлевское - Чемоданово, она идет по полю, которое обрабатывает «Красная звезда», колхоз перепахивает этот контур полностью. Вторая дорога на Чемоданово, через Измайлово, она, мы меряли, всего метров на 300 длиннее, чем по полю. Для легкового транспорта это без проблем. А если мы говорим о пешей доступности, то никогда в никаких населенных пунктах Вологодской области, я думаю, для пешеходов дороги не строились. То есть либо натаптывается дорога, либо люди ходят по существующим дорогам для транспорта. В этой проблеме мы с 2009 года, но только, в лучшем случае, обслуживаем. С этого года у нас, у сельского поселения, полномочий по обслуживанию и содержанию дорог нет. Они теперь относятся к полномочиям района, - рассказали Newsvo в администрации Семенковского сельского поселения.

По словам главы поселения, земля, по которой идет дорога из Яковлевского, всегда принадлежала «Красной звезде», просто ранее это поле не перепахивали, а выкашивали и пасли на нем скот, и поэтому проблем с дорогой никаких не было.

- Тогда по полям можно было просто накатать дорогу, и это было нормально, всех устраивало. А теперь предприятия используют каждый кусок земли, - отмечают в администрации поселения.

Дорога из Яковлевского в ноябре 2017 года. По такой грязи жителям приходится ходить и сейчас.

В администрации Вологодского района также подтвердили, что не могут построить дорогу через Яковлевское, то есть по полям «Красной звезды», поэтому планируется обустроить нормальную дорогу через Измайлово.

- Но для того, чтобы построить эту дорогу, средства нужны значительные. В чистом поле, практически, надо строить дорогу, порядка полутора километров. Ориентировочно необходимо около 10 млн рублей, а это около 20% дорожного фонда района. Всего района. А у нас 1613 км дорог, из них 1200 примерно таких же. И там население значительно больше, - рассказал Newsvo руководитель администрации Вологодского района Игорь Быков.

Когда начнется строительство дороги на Чемоданово, Newsvo в районной администрации пояснить не смогли – планы ремонта и строительство на 2019, 2020, 2021 годы еще утверждаются. Однако, даже если дорога на Чемоданово туда попадет, построят ее не сразу, а участками. В следующем году возможно проведение подготовительных работ.

- Будет проводиться оканавливание, будут делать хоть какое-то полотно, подготовительные работы, первоначальные, - отмечает Игорь Быков.

Он также отметил, что при распределении денег на строительство дорог учитывается, в первую очередь, происходит ли по ним подвоз детей в школу. Двое детей из Чемоданово ходят в школу пешком, поэтому, видимо, они не "учитываются". Во вторую очередь ремонтируются дороги к населенным пунктам с большим количеством жителей. И только в третью – все остальные, в категорию которых попала дорога на Чемоданово.

Добавим, что в сентябре 2017 года жители Чемоданово задавали вопрос о строительстве дороги на интернет-брифинге губернатора.